Футбольный клуб из КНДР впервые за 8 лет сыграл в Южной Корее

Как сообщает агентство Ренхап, на матче не было северокорейских болельщиков. Согласно Закону о межкорейских обменах и сотрудничестве, граждане КНДР должны получать индивидуальное разрешение правительства на въезд в Южную Корею. Министерство по делам объединения Южной Кореи выдало 39 разрешений на въезд северокорейским игрокам и сотрудникам команды на период с 16 по 24 мая.