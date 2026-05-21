Футбольный клуб из КНДР впервые за 8 лет сыграл в Южной Корее

Футбольный клуб из КНДР «Нэкохян» на выезде провел матч ½ финала Женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC) с южнокорейским «Сувоном» (2:1).

Ольга Черных
Встреча прошла в городе Сувон. Это первый визит спортивной команды из КНДР в Южную Корею за почти восемь лет, а для женского футбола — за 12 лет.

Как сообщает агентство Ренхап, на матче не было северокорейских болельщиков. Согласно Закону о межкорейских обменах и сотрудничестве, граждане КНДР должны получать индивидуальное разрешение правительства на въезд в Южную Корею. Министерство по делам объединения Южной Кореи выдало 39 разрешений на въезд северокорейским игрокам и сотрудникам команды на период с 16 по 24 мая.

Тем не менее на трибунах присутствовало более семи тысяч зрителей, которые в том числе поддерживали гостевую команду.

«На протяжении всего матча наши игроки и персонал чувствовали себя обиженными, уязвленными», — приводит слова наставника клуба «Сувон ФК Уимен» Пак Кил Ена AFP.

Финал Женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC) пройдет 23 мая. Клуб из КНДР «Нэкохян» встретится в решающем матче с австралийским «Мельбурн Сити».