Экс-форвард «Урала» отбыл срок за ДТП со смертельным исходом

Выйдя на свободу, 31-летний Рай Влут признался, что хотел бы продолжить карьеру футболиста на профессиональном уровне, но сделать это в Нидерландах у него уже вряд ли получится.
«По моим ощущениям, у меня впереди еще четыре-пять лет. Может быть, и больше. Конечно, мой организм немного отдохнул. Это может быть полезно. Я бы хотел играть в Нидерландах, но ни один директор не осмелится сделать этот шаг. Люди, с которыми я разговаривал, говорят: “Рай, по твоим игровым качествам мы бы подписали с тобой контракт немедленно. Но, учитывая реакцию болельщиков, спонсоров, наблюдательного совета и СМИ, мы не видим для этого перспектив”, — рассказал Влут в интервью Tubantia.
14 ноября 2021 года на трассе недалеко от нидерландского города Хофддорп автомобиль, за рулем которого находился 31-летний Влут, столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии погиб четырехлетний мальчик.
В ходе следствия выяснилось, что уровень алкоголя в крови Влута в два раза превысил допустимую норму. Кроме того, футболист ехал со скоростью 193 км/ч вместо разрешённых 130 км/ч. Клуб Эредивизи «Хераклес», за который форвард выступал на тот момент, в итоге расторг контракт с игроком.
Весной 2022 года Влут подписал контракт с «Астаной», а летом того же года перебрался в екатеринбургский «Урал». В апреле 2023 года Влут был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, позже срок был сокращен. В сентябре 2024 года футболист отказался от возможности обжаловать приговор и прибыл в колонию для отбытия срока наказания.