Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.56
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.75
П2
2.25
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

Экс-форвард «Урала» отбыл срок за ДТП со смертельным исходом

В Нидерландах вышел на свободу профессиональный футболист Рай Влут, отсидевший 20 месяцев за ДТП со смертельным исходом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Выйдя на свободу, 31-летний Рай Влут признался, что хотел бы продолжить карьеру футболиста на профессиональном уровне, но сделать это в Нидерландах у него уже вряд ли получится.

«По моим ощущениям, у меня впереди еще четыре-пять лет. Может быть, и больше. Конечно, мой организм немного отдохнул. Это может быть полезно. Я бы хотел играть в Нидерландах, но ни один директор не осмелится сделать этот шаг. Люди, с которыми я разговаривал, говорят: “Рай, по твоим игровым качествам мы бы подписали с тобой контракт немедленно. Но, учитывая реакцию болельщиков, спонсоров, наблюдательного совета и СМИ, мы не видим для этого перспектив”, — рассказал Влут в интервью Tubantia.

14 ноября 2021 года на трассе недалеко от нидерландского города Хофддорп автомобиль, за рулем которого находился 31-летний Влут, столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии погиб четырехлетний мальчик.

В ходе следствия выяснилось, что уровень алкоголя в крови Влута в два раза превысил допустимую норму. Кроме того, футболист ехал со скоростью 193 км/ч вместо разрешённых 130 км/ч. Клуб Эредивизи «Хераклес», за который форвард выступал на тот момент, в итоге расторг контракт с игроком.

Весной 2022 года Влут подписал контракт с «Астаной», а летом того же года перебрался в екатеринбургский «Урал». В апреле 2023 года Влут был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, позже срок был сокращен. В сентябре 2024 года футболист отказался от возможности обжаловать приговор и прибыл в колонию для отбытия срока наказания.