В Китае пожизненно отстранили от футбола за взятки 17 человек

Еще 48 человек отстранили на 5 лет.

Китайская футбольная ассоциация (CFA) вынесла пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности для 17 человек. Причина — подкуп и манипуляции с результатами игр. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Еще 48 человек получили дисквалификации на срок до пяти лет. Это не первый масштабный удар по коррупции в китайском футболе. Отметим, что в сентябре 2024 года КФА уже объявляла о пожизненном отстранении 43 человек от футбольной деятельности за участие в азартных играх и организацию договорных матчей.

В январе, как сообщал ТАСС, клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, потерял 10 очков в национальном чемпионате по итогам антикоррупционного расследования.

В январе 2026 года среди пожизненно отстраненных за коррупцию оказались бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сююань и бывший главный тренер национальной сборной Ли Те.