В Китае пожизненно отстранили от футбола за взятки 17 человек

Китайская футбольная ассоциация (CFA) вынесла пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности для 17 человек. Причина — подкуп и манипуляции с результатами игр. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Еще 48 человек получили дисквалификации на срок до пяти лет. Это не первый масштабный удар по коррупции в китайском футболе. Отметим, что в сентябре 2024 года КФА уже объявляла о пожизненном отстранении 43 человек от футбольной деятельности за участие в азартных играх и организацию договорных матчей.
В январе, как сообщал ТАСС, клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, потерял 10 очков в национальном чемпионате по итогам антикоррупционного расследования.
В январе 2026 года среди пожизненно отстраненных за коррупцию оказались бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сююань и бывший главный тренер национальной сборной Ли Те.