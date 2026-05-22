Жезуш: Ни один клуб в Европе не может позволить себе платить мне

71-летний португальский специалист руководит клубом из Саудовской Аравии с 2025 года. Ранее сообщалось, что он не будет продлевать контракт с командой. Жезуш привел «Аль-Наср» к чемпионству в сезоне-2025/26. Клуб выиграл турнир в 11-й раз в истории и впервые с 2019 года.
— В Бразилии я могу тренировать только «Фламенго» или национальную сборную. В январе прошлого года я принял решение отказать сборной Бразилии, о котором не скажу, что я сожалею, но на тот момент я был очень лоялен к «Аль-Хилялю», потому что хотел поехать на клубный чемпионат мира и выиграть азиатскую Лигу чемпионов. В итоге я не добился ни того ни другого. Но это те решения, которые мы должны принимать в жизни.
Футбол — это мое дело. Я страстный тренер, который тоже проигрывает, но большую часть времени я выигрываю. Когда проекты заканчиваются, у меня обычно есть несколько вариантов на выбор, как и сейчас. В Европе это сложно из-за моего контракта в Саудовской Аравии. Ни один клуб в Европе не может позволить себе платить мне, — приводит слова Жезуша A Bola.
Жезуш возглавлял саудовский «Аль-Хиляль» с 2018 по 2019 год и с 2023 по 2025 год.