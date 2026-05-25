«Атланта» с Миранчуком уступила «Коламбусу» в матче МЛС

Встреча в Коламбусе. В составе победителей мячи забили Секу Бангура (24-я минута) и Диего Росси (45+2).
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, не отметившись результативными действиями.
«Атланта» потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд. Также ранее клуб вылетел в четвертьфинале Открытого Кубка США, уступив «Орландо Сити» со счетом 1:4.
В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Атланта» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками. В следующем матче команда на выезде сыграет с «Нэшвиллом».
30-летний Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба футболист провел 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Соглашение Миранчука с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.