«Атланта» с Миранчуком уступила «Коламбусу» в матче МЛС

30-летний Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба футболист провел 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Соглашение Миранчука с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.