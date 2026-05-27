Карпин назвал завершение карьеры Дзюбы значимой потерей

На прошлой неделе Артем Дзюба заявил, что покинет тольяттинский «Акрон» и летом станет свободным агентом. Футболист выступал за клуб с сентября 2024 года.
— Есть вероятность, что этим летом Артем Дзюба завершит свою карьеру. На ваш взгляд, это будет потеря для российского футбола?
— Да, это будет значимая потеря. Со всех точек зрения: с точки зрения игры, с точки зрения медийности, — приводит слова Карпина «Советский спорт».
Дзюба в минувшем сезоне провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. После последнего матча за «Акрон» 37-летний нападающий сообщил, что не собирается завершать карьеру.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.