Карпин высказался о драках футболистов на тренировках

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что конфликты между игроками на тренировках случаются регулярно даже в командах с хорошей атмосферой.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал сообщения о конфликте между футболистами мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам Карпина, подобные ситуации регулярно происходят практически в любой команде. Специалист отметил, что сталкивался с этим как во время игровой карьеры, так и уже в роли тренера.

«В “Ростове” такие стычки происходили. А там была семейная обстановка — и внутри, и вокруг команды. Но стычки на тренировках все равно случались. И у меня как у игрока такое было. И в “Сельте”, и в “Сосьедаде”, и в “Спартаке”», — сказал Карпин.

Тренер добавил, что иногда конфликты доходили до рукоприкладства, однако не считает подобные эпизоды чем-то исключительным. По мнению Карпина, футболисты во время тренировок часто действуют на эмоциях.

«Это было, есть и будет. Это нормально. То есть, конечно, это ненормально, но ничего страшного тут нет. Футболисты на тренировках заводятся», — отметил Карпин.

Ранее испанские СМИ сообщили о драке между полузащитниками «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на одной из тренировок мадридского клуба.

