Карпин высказался о драках футболистов на тренировках

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал сообщения о конфликте между футболистами мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает «Советский спорт».
По словам Карпина, подобные ситуации регулярно происходят практически в любой команде. Специалист отметил, что сталкивался с этим как во время игровой карьеры, так и уже в роли тренера.
«В “Ростове” такие стычки происходили. А там была семейная обстановка — и внутри, и вокруг команды. Но стычки на тренировках все равно случались. И у меня как у игрока такое было. И в “Сельте”, и в “Сосьедаде”, и в “Спартаке”», — сказал Карпин.
Тренер добавил, что иногда конфликты доходили до рукоприкладства, однако не считает подобные эпизоды чем-то исключительным. По мнению Карпина, футболисты во время тренировок часто действуют на эмоциях.
«Это было, есть и будет. Это нормально. То есть, конечно, это ненормально, но ничего страшного тут нет. Футболисты на тренировках заводятся», — отметил Карпин.
Ранее испанские СМИ сообщили о драке между полузащитниками «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на одной из тренировок мадридского клуба.