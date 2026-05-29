Умер чемпион СССР по футболу Немесио Посуэло

Ему было 85 лет.

Источник: Reuters

Чемпион СССР 1960 года в составе московского «Торпедо» Немесио (Михаил) Посуэло скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

По информации клуба, бывший футболист ушел из жизни в Мадриде.

Посуэло выступал на позиции нападающего. В составе «Торпедо» он провел 72 матча и отметился 24 забитыми мячами. Также в разные годы форвард защищал цвета московского «Спартака» и ленинградского «Зенита».

Вместе с «Торпедо» Посуэло стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны в 1960 году. Кроме того, он дважды завоевывал серебряные медали союзного первенства в 1961 и 1964 годах.

Будущий футболист родился в Харькове в семье испанских коммунистов, эмигрировавших в Советский Союз, спасаясь от режима Франсиско Франко. В 1996 году Посуэло переехал в Испанию, на историческую родину своей семьи.