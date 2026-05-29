Прокуратура Нидерландов требует взыскать с Промеса 8 млн евро

Нидерландская прокуратура требует взыскать с бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса восемь миллионов евро, полученных от контрабанды наркотиков. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ТАБЛИЦЫ ГРУПП КУБКА РОССИИ

По мнению обвинения, именно столько Промес заработал на продаже кокаина, скрыв эти доходы от налоговых органов. 34-летний футболист предстал перед судом по делу о контрабанде вместе с двоюродным братом, который, как утверждается, руководил людьми, занимавшимися ввозом наркотиков в Нидерланды. Обвинение требует взыскать с него 62 тыс. евро.

Напомним, Промес был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы — шесть лет за контрабанду кокаина и полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата. В июне 2025 года он был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды и с тех пор содержится под стражей.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В общей сложности он провел за «красно-белых» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и отдал 59 голевых передач. Промес является самым результативным легионером в истории РПЛ.

В 2017 году Промес помог «Спартаку» выиграть первый за 16 лет чемпионский титул. Спустя пять лет он завоевал с московским клубом Кубок России.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек летом 2024 года, после чего он выступал за «Юнайтед» из второй лиги ОАЭ. На его счету 20 матчей за клуб, в которых он забил 19 мячей.