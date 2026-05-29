«Реал» в пятый раз подряд признан самым дорогим клубом мира

Текущая стоимость «королевского клуба» оценивается в 9,5 млрд долларов. В тройку самых дорогих клубов также вошли «Барселона» (7,5 млрд долларов) и «Манчестер Юнайтед» (7,2 млрд долларов).
За последний год стоимость «Реала» выросла на 41% — в прошлом году Forbes оценивал «сливочных» в 6,75 млрд долларов. Выручка мадридского клуба за минувший год составила 1,265 млрд долларов.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes:
- «Реал» (Испания) — 9,5 млрд долларов
- «Барселона» (Испания) — 7,5 млрд долларов
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 7,2 млрд долларов
- «Ливерпуль» (Англия) — 5,4 млрд долларов
- «Манчестер Сити» (Англия) — 5,3 млрд долларов
- «Бавария» (Германия) — 5,1 млрд долларов
- «Арсенал» (Англия) — 4,6 млрд долларов
- «Тоттенхэм» (Англия) — 4,2 млрд долларов
- «Челси» (Англия) — 4,0 млрд долларов
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 3,9 млрд долларов
Всего в рейтинге 30 клубов: 11 представляют АПЛ, семь — американскую МЛС, четыре — итальянскую Серию А, по три — немецкую Бундеслигу и испанскую Ла Лигу, и по однму — французскиую Лигу 1 и португальскую Примейру.
Forbes ежегодно публикует рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, начиная с 2007 года. «Реал» неизменно находился в топ-2 — в первом рейтинге клуб был оценен в 1,036 млрд долларов. Таким образом, испанский клуб за 19 лет вырос в стоимости более чем в девять раз.
Ранее «Реал» возглавлял рейтинг Forbes в период с 2013 по 2016 год, в 2019-м и удерживает первую позицию, начиная с 2022 года. Также рейтинг возглавляли «Манчестер Юнайтед» (2007−2012, 2017−2018) и «Барселона» (2021).