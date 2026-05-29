Мостовой в стихах поздравил Титова с 50-летием

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поздравил экс-капитана красно-белых Егора Титова с 50-летием. Видео опубликовано в Telegram-канале Мостового.
Титов 29 мая отмечает юбилей. Бывший футболист «Спартака» и сборной России поздравил его в стихотворной форме.
«5:0 — хороший счет футбольный. И в жизни тоже неплохой. Егор, тебя я поздравляю — здоровья, счастья! Мостовой», — сказал Мостовой.
Титов большую часть карьеры провел в «Спартаке», вместе с которым неоднократно становился чемпионом России.
Мостовой также является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб до отъезда в Европу.