«Теперь что, “Кофемания”?!» Смолов опубликовал фото с Хабибом

Экс-игрок сборной России Федор Смолов выложил совместное фото с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, владеющим титулом UFC в полусреднем весе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Федор Смолов посетил финал Лиги чемпионов в Будапеште, на котором также присутствовали Нурмагомедов и Махачев. Футболист подписал сделанное фото фразой: «Теперь что, “Кофемания”?!».

Ранее сообщалось, что в отношении футболиста было прекращено производство по уголовному делу, возбуждённому из-за драки в московском кафе «Кофемания». 36-летний Федор Смолов был обвинён по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести» после драки, которая произошла в мае 2025 года. Футболист принес извинения потерпевшему и выплатил 4 миллиона рублей — стороны заключили мировое соглашение.

Федор Смолов на протяжении карьеры играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Сельту», «Локомотив» (взял два Кубка и один Суперкубок России), «Краснодар» (стал чемпионом России в 2025 году) и другие команды. В сборной России футболист провел 45 матчей и забил 16 голов.

С лета 2025 года 36-летний спортсмен не имеет контракта, однако официального заявления о завершении карьеры он не делал. При этом Смолов уточнил, что поддерживает физическую форму, играя в футбол несколько раз в неделю, а также занимается паделом.