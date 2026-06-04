Жена Карпина: Не понимаю женщин, готовых на кесарево без причин

— Что значит «хотите»? Я колю ботокс, я за пластические операции, я каждый день использую Chat GPT, но совершенно не понимаю женщин, которые готовы пойти на полостную операцию без показаний. По мне, это в первую очередь инфантильность и повышенная жалость к себе, которые не очень вяжутся с материнством в целом.



Но это исключительно мое личное мнение. Я просто не понимаю, как можно добровольно выбрать такое хирургическое вмешательство вместе естественного процесса. Повторюсь: без реальных показаний, — ответила Дарья Карпина.