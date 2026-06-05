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Кержаков признался, что в детстве занимался мелким воровством

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков рассказал, что занимался мелким воровством из магазинов в детстве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Чем знаменит этот универсам?

— Ну, здесь мы в детстве чудили. Воровали арбузы и молочные смеси. Пару раз это было. Смеси (воровали) не для того, чтобы есть, а чтобы набрать в рот и фонтаном (плеваться). Бегали потом все белые. Вот за что еще стыдно. Стояла бабушка, покупала хлеб — и у нее вывалился рубль один. А мы стояли и все это видели. Она ушла, мы подбежали и купили на этот рубль ромбаб или еще чего-то. И нам продавщица такая: «Ну что же вы?» — рассказал Кержаков в интервью Вите Кравченко.

Александр Кержаков играл за «Зенит», испанскую «Севилью», «Динамо» и швейцарский «Цюрих».