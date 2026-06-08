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Месси — о сравнении с Джинобили: Это я Ману от футбола

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о сравнении с баскетболистом Ману Джинобили.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Sports Illustrated

Аргентинский баскетболист Ману Джинобили четыре раза завоевал титул чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио Сперс» и помог своей сборной выиграть Олимпийские игры в Афинах в 2004 году.

— Мне очень приятно слышать, как журналист говорит: «Ману — это Месси от баскетбола». На самом деле, они должны говорить, что я Ману от футбола, — приводит слова Месси Polymarket Hoops.

Ману Джинобили играл за «Сан-Антонио» на протяжении 16 лет. Он был выбран на драфте НБА 1999 года под 57-м номером. Игрок дебютировал в лиге в сезоне-2002/03. Он дважды участвовал в Матче звезд, признавался лучшим шестым игроком сезона-2007/08, а также дважды был включен в третью символическую сборную по итогам регулярного чемпионата.

38-летний Лионель Месси сыграет за сборную Аргентины на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Для него этот турнир станет шестым в карьере. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, дважды стал победителем Кубка Америки, завоевал золото Олимпийских игр 2008 года, стал победителем Финалиссимы и выиграл молодежный ЧМ-2005.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. На групповом этапе аргентинцы выступят в квартете J, где их соперниками станут Алжир (16 июня), Австрия (22 июня) и Иордания (27 июня).