Месси — о сравнении с Джинобили: Это я Ману от футбола

Ману Джинобили играл за «Сан-Антонио» на протяжении 16 лет. Он был выбран на драфте НБА 1999 года под 57-м номером. Игрок дебютировал в лиге в сезоне-2002/03. Он дважды участвовал в Матче звезд, признавался лучшим шестым игроком сезона-2007/08, а также дважды был включен в третью символическую сборную по итогам регулярного чемпионата.