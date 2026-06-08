Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.67
П2
13.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.50
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Инфантино пожелал Эриксену скорейшего выздоровления

Президент ФИФА Джанни Инфантино пожелал здоровья потерявшему сознание во время товарищеского матча со сборной Украины датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче со сборной Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей сборной Дании. Могу также отметить быструю и эффективную работу медицинского штаба и официальных лиц матча», — написал Инфантино на свой странице в соцсетях.

34-летний Эриксен 7 июня потерял сознание во время товарищеского матча сборной Дании против Украины. Футболист внезапно схватился за грудь и упал на газон во втором тайме. Ему оказали медицинскую помощь, он пришел в сознание и смог покинуть поле самостоятельно, после чего отправился в машину скорой помощи. В сборной Дании сообщили, что «Эриксен в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо».

В июне 2021 года во время матча чемпионата Европы с финнами Эриксен перенес остановку сердца, его реанимировали прямо на поле. Впоследствии футболисту установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который устраняет угрожающие жизни аритмии и предотвращает остановку сердца.

На клубном уровне Эриксен с 2025 года выступает за немецкий «Вольфсбург». Он также играл за «Манчестер Юнайтед», с которым стал обладателем Кубка Англии и Кубка Английской лиги, а также за «Интернационале», в составе которого стал чемпионом Италии.