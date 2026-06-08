Инфантино пожелал Эриксену скорейшего выздоровления

34-летний Эриксен 7 июня потерял сознание во время товарищеского матча сборной Дании против Украины. Футболист внезапно схватился за грудь и упал на газон во втором тайме. Ему оказали медицинскую помощь, он пришел в сознание и смог покинуть поле самостоятельно, после чего отправился в машину скорой помощи. В сборной Дании сообщили, что «Эриксен в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо».