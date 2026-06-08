Инфантино пожелал Эриксену скорейшего выздоровления

«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче со сборной Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей сборной Дании. Могу также отметить быструю и эффективную работу медицинского штаба и официальных лиц матча», — написал Инфантино на свой странице в соцсетях.
34-летний Эриксен 7 июня потерял сознание во время товарищеского матча сборной Дании против Украины. Футболист внезапно схватился за грудь и упал на газон во втором тайме. Ему оказали медицинскую помощь, он пришел в сознание и смог покинуть поле самостоятельно, после чего отправился в машину скорой помощи. В сборной Дании сообщили, что «Эриксен в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо».
В июне 2021 года во время матча чемпионата Европы с финнами Эриксен перенес остановку сердца, его реанимировали прямо на поле. Впоследствии футболисту установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который устраняет угрожающие жизни аритмии и предотвращает остановку сердца.
На клубном уровне Эриксен с 2025 года выступает за немецкий «Вольфсбург». Он также играл за «Манчестер Юнайтед», с которым стал обладателем Кубка Англии и Кубка Английской лиги, а также за «Интернационале», в составе которого стал чемпионом Италии.