Экс-глава УЕФА Платини подал в суд на президента ФИФА Инфантино

Платини утверждает, что против него был организован скоординированный заговор, направленный на выдвижение ложных обвинений и его недопуску к выборам президента ФИФА в 2016 году, когда этот пост занял Инфантино. Ранее он занимал пост генерального секретаря УЕФА, которым в то время руководил Платини.