Экс-глава УЕФА Платини подал в суд на президента ФИФА Инфантино

Платини утверждает, что против него был организован скоординированный заговор, направленный на выдвижение ложных обвинений и его недопуску к выборам президента ФИФА в 2016 году, когда этот пост занял Инфантино. Ранее он занимал пост генерального секретаря УЕФА, которым в то время руководил Платини.
Также в Париже по инициативе Платини было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллигера и экс-главы аудиторского комитета Доменико Скалы. Их обвиняют в «злонамеренном преследовании» и «злоупотреблении влиянием».
В декабре 2015 года Платини был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет из-за обвинений в коррупционных нарушениях. Позднее срок его отстранения был сокращен до четырех лет. После окончания отстранения Платини стал советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).