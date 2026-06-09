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Экс-глава УЕФА Платини подал в суд на президента ФИФА Инфантино

Бывший руководитель УЕФА Мишель Платини направил в парижский суд уголовный и гражданский иски против действующего президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает Reuters.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Платини утверждает, что против него был организован скоординированный заговор, направленный на выдвижение ложных обвинений и его недопуску к выборам президента ФИФА в 2016 году, когда этот пост занял Инфантино. Ранее он занимал пост генерального секретаря УЕФА, которым в то время руководил Платини.

Также в Париже по инициативе Платини было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллигера и экс-главы аудиторского комитета Доменико Скалы. Их обвиняют в «злонамеренном преследовании» и «злоупотреблении влиянием».

В декабре 2015 года Платини был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет из-за обвинений в коррупционных нарушениях. Позднее срок его отстранения был сокращен до четырех лет. После окончания отстранения Платини стал советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).