ПАОК объявил об уходе экс-капитана «Зенита»

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. Он провел за российский клуб 63 матча, в которых забил три мяча и сделал три результативных передачи. В ноябре 2020 года он стал капитаном сине-бело-голубых. Вместе с «Зенитом» он трижды выиграл чемпионат России и стал трехкратным обладателем Суперкубка страны.