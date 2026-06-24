ПАОК объявил об уходе экс-капитана «Зенита»

36-летний хорватский футболист покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Деян Ловрен выступал за ПАОК с лета 2024 года. Он перешел в клуб из французского «Лиона» на правах свободного агента. В составе греческой команды футболист провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.
Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. Он провел за российский клуб 63 матча, в которых забил три мяча и сделал три результативных передачи. В ноябре 2020 года он стал капитаном сине-бело-голубых. Вместе с «Зенитом» он трижды выиграл чемпионат России и стал трехкратным обладателем Суперкубка страны.
Деян Ловрен большую часть карьеры провел в «Ливерпуле», отыграв за клуб в 185 матчах. С мерсисайдцами защитник выиграл Лигу чемпионов и стал победителем Английской Премьер-лиги.
В минувшем сезоне ПАОК занял третье место в чемпионате Греции, уступив АЕКу и Олимпиакосу.