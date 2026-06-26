Неймар отказался от перехода в клуб МЛС

По данным источника, 34-летний бразилец остался недоволен медленным ходом переговоров. Неймар был готов к трансферу после встречи с представителями клуба МЛС в апреле, но клуб с тех пор так и не сделал официального предложения. The Athletic отмечает, что форвард остается открытым к переходу в другой клуб МЛС.