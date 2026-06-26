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Неймар отказался от перехода в клуб МЛС

Как сообщает The Athletic. нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар отказался от варианта с переходом в «Цинциннати».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, 34-летний бразилец остался недоволен медленным ходом переговоров. Неймар был готов к трансферу после встречи с представителями клуба МЛС в апреле, но клуб с тех пор так и не сделал официального предложения. The Athletic отмечает, что форвард остается открытым к переходу в другой клуб МЛС.

Неймар в начале 2025 года вернулся в «Сантос», в котором начинал профессиональную карьеру. В этом сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Ранее бразилец выступал за «Аль-Хиляль», «ПСЖ» и «Барселону».

25 июня Неймар дебютировал за сборную Бразилии на ЧМ-2026 в матче против Шотландии (3:0) в 3-м туре группового турнира. Нападающий вышел на замену во втором тайме. В 1/16 финала чемпионата мира бразильцы сыграют со сборной Японии. Матч состоится в понедельник, 29 июня. Начало матча — в 20 часов по московскому времени.