Бывший игрок «Сити» и сборной Франции завершил карьеру в 36 лет

«Пришло время. Все закончено. Вот что я чувствую. Независимо от того, что у меня происходило с травмами, я выигрывал титулы, путешествовал по многим странам, изучал языки и встречал много людей. В моей карьере было много замечательных вещей, это великолепно», — сказал Мангаля в видеообращении.