Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Панама
:
Англия
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.50
П2
1.16
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Хорватия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.25
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Колумбия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.95
П2
2.00
Футбол. ЧМ-2026
28.06
ДР Конго
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.98
П2
5.39
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Алжир
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.07
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Иордания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.50
П2
1.16
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Бельгия
5
П1
X
П2

Бывший игрок «Сити» и сборной Франции завершил карьеру в 36 лет

Защитник Эльяким Мангаля, которого в 2014 году за €45 млн покупал «Манчестер Сити», завершил карьеру в Боливии в 36 лет.

Источник: AP 2024

Экс-защитник сборной Франции Эльяким Мангаля объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Соответствующее заявление спортсмен опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией).

«Пришло время. Все закончено. Вот что я чувствую. Независимо от того, что у меня происходило с травмами, я выигрывал титулы, путешествовал по многим странам, изучал языки и встречал много людей. В моей карьере было много замечательных вещей, это великолепно», — сказал Мангаля в видеообращении.

Последним клубом в карьере футболиста стал боливийский «Ориенте Петролеро», за который он выступал с января 2026 года.

Ранее Мангаля играл за бельгийский «Стандард», «Порту», «Манчестер Сити», «Валенсию», «Эвертон», «Сент-Этьен» и португальский «Эшторил». В составе национальной команды Франции защитник провел восемь матчей, принимал участие в чемпионате мира 2014 года и стал серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.

В августе 2014 года «Манчестер Сити» приобрел Мангаля за €45 млн. На тот период данный трансфер являлся вторым по стоимости среди защитников в истории футбола.