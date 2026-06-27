Бывший игрок «Сити» и сборной Франции завершил карьеру в 36 лет

Экс-защитник сборной Франции Эльяким Мангаля объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Соответствующее заявление спортсмен опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией).
«Пришло время. Все закончено. Вот что я чувствую. Независимо от того, что у меня происходило с травмами, я выигрывал титулы, путешествовал по многим странам, изучал языки и встречал много людей. В моей карьере было много замечательных вещей, это великолепно», — сказал Мангаля в видеообращении.
Последним клубом в карьере футболиста стал боливийский «Ориенте Петролеро», за который он выступал с января 2026 года.
Ранее Мангаля играл за бельгийский «Стандард», «Порту», «Манчестер Сити», «Валенсию», «Эвертон», «Сент-Этьен» и португальский «Эшторил». В составе национальной команды Франции защитник провел восемь матчей, принимал участие в чемпионате мира 2014 года и стал серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.
В августе 2014 года «Манчестер Сити» приобрел Мангаля за €45 млн. На тот период данный трансфер являлся вторым по стоимости среди защитников в истории футбола.