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Луи ван Гал покинул руководящую должность в «Аяксе»

Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул пост советника наблюдательного совета амстердамского клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ван Гал занимал должность внешнего советника по футбольным вопросам с октября 2023 года. Его пригласили после масштабных кадровых изменений, чтобы помочь клубу с назначением руководителей на ключевые посты.

— Михаэль ван Прааг — мой друг, и мы хорошо работали вместе в прошлом. Будучи председателем наблюдательного совета, он обратился ко мне в 2023 году, и я был рад помочь ему и «Аяксу». Тогда было много изменений на ключевых должностях, не хватало футбольной экспертизы. Как внешний советник я сыграл роль в назначениях Алекса Кроса и Марейна Бекера. Но Михаэль ушел в 2025 году, Алекс покинул клуб, а теперь и Марейн ушел. Для меня настало время тоже уйти, — приводит слова ван Гала пресс-служба «Аякса».

74‑летний Луи ван Гал начал самостоятельную тренерскую карьеру в «Аяксе», с которым выиграл 11 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, трижды — чемпионат Нидерландов, по разу — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Позже он возглавлял «Барселону», «АЗ Алкмар», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Также ван Гал трижды руководил сборной Нидерландов, с которой занял третье место на чемпионате мира 2014 года и дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.