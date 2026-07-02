Луи ван Гал покинул руководящую должность в «Аяксе»

— Михаэль ван Прааг — мой друг, и мы хорошо работали вместе в прошлом. Будучи председателем наблюдательного совета, он обратился ко мне в 2023 году, и я был рад помочь ему и «Аяксу». Тогда было много изменений на ключевых должностях, не хватало футбольной экспертизы. Как внешний советник я сыграл роль в назначениях Алекса Кроса и Марейна Бекера. Но Михаэль ушел в 2025 году, Алекс покинул клуб, а теперь и Марейн ушел. Для меня настало время тоже уйти, — приводит слова ван Гала пресс-служба «Аякса».