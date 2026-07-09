СМИ: Дуран перейдет в «Галатасарай» после аренды в «Зените»

По информации источника, зарплата колумбийца в стамбульском клубе составит 4 млн евро в год. Оставшуюся часть выплат будет покрывать саудовская сторона. Дуран ожидает завершения последних формальностей и после этого отправится в Стамбул для подписания контракта.
В прошлом сезоне форвард уже выступал на правах аренды. Первую половину года он провел в «Фенербахче», а затем перешел в «Зенит», который арендовал игрока до конца сезона за 2,75 млн евро.
В составе петербургского клуба Дуран сыграл девять матчей и забил два гола — оба с пенальти. В конце мая футболист покинул расположение «Зенита» по личным причинам.
Действующее соглашение нападающего с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2030 года. Саудовский клуб приобрел Дурана у «Астон Виллы» зимой 2025 года за 77 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в зимнее трансферное окно того года.