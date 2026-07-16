Лионель Месси стал главным претендентом на приз «Золотой мяч»

Накануне аргентинцы одержали волевую победу над сборной Англии (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 благодаря голам Энцо Фернандеса (85') и Лаутаро Мартинеса (90+2'). Оба мяча организовал Месси, записав на свой счет две голевые передачи.
После матча шансы Месси на завоевание девятого «Золотого мяча» выросли до 41,8%. В гонке за награду также находятся испанец Ламин Ямаль (30,3%), англичанин Гарри Кейн (17,8%) и действующий обладатель награды француз Усман Дембеле (3,4%).
Церемония вручения «Золотого мяча» впервые пройдет в Лондоне 26 октября.
«Золотой мяч» — ежегодная индивидуальная награда, которую вручает французский журнал France Football лучшему футболисту мира по итогам сезона. Месси является рекордсменом по числу побед: 39-летний аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» восемь раз (2009−2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
На ЧМ-2026 Месси провел семь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.
В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против сборной Испании. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти