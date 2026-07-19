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Аугусто заявил, что не боялся бить пенальти в Суперкубке

Нападающий «Зенита» рассказал, что сразу вызвался исполнять 11-метровый в серии со «Спартаком».

Источник: ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России и рассказал, что не испытывал волнения перед исполнением пенальти. Слова футболиста приводит пресс-служба «Зенита».

«Нет, был спокоен. Еще на собрании перед игрой, когда тренеры спросили, кто хочет бить пенальти, я сразу вызвался, потому что я тот, кто забивает мячи, кто справляется с ответственностью. Так что никакого страха, только сильное желание нанести точный удар», — сказал Аугусто.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти петербургский клуб оказался сильнее — 4:2. Аугусто реализовал свою попытку.

Победа принесла «Зениту» очередной трофей Суперкубка России.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
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Сергей Семак
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