Аугусто заявил, что не боялся бить пенальти в Суперкубке

«Нет, был спокоен. Еще на собрании перед игрой, когда тренеры спросили, кто хочет бить пенальти, я сразу вызвался, потому что я тот, кто забивает мячи, кто справляется с ответственностью. Так что никакого страха, только сильное желание нанести точный удар», — сказал Аугусто.