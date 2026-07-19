Дркушич объяснил эмоции Соболева после гола «Спартаку»

«Думаю, понятно, почему Саша так праздновал. Болельщики “Спартака” всю игру кричали не очень хорошие слова, поэтому мне понятны его действия. Он столько лет играл за “Спартак”, а они так плохо кричали про него. Наверное, ему грустно», — сказал Дркушич.