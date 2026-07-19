Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.85
П2
2.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.20
П2
64.00
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.20
П2
2.60
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.36
П2
4.08
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66

Дркушич объяснил эмоции Соболева после гола «Спартаку»

Защитник «Зенита» заявил, что понимает реакцию партнера на поведение болельщиков бывшего клуба.

Источник: ФК "Зенит"

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал поведение нападающего Александра Соболева после гола в матче за Суперкубок России против «Спартака». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Думаю, понятно, почему Саша так праздновал. Болельщики “Спартака” всю игру кричали не очень хорошие слова, поэтому мне понятны его действия. Он столько лет играл за “Спартак”, а они так плохо кричали про него. Наверное, ему грустно», — сказал Дркушич.

Футболист также отметил, что лично его оскорбительные кричалки не задевают, а на вопрос о скандировании «Зенит — позор российского футбола» ответил, что пока петербургский клуб продолжает побеждать, соперники могут говорить что угодно.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, после чего «Зенит» выиграл серию пенальти — 4:2. После реализованного 11-метрового Соболев продемонстрировал болельщикам «Спартака» футболку со своей фамилией, а в ответ с трибун на поле полетели бутылки.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше