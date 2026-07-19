Дркушич объяснил эмоции Соболева после гола «Спартаку»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал поведение нападающего Александра Соболева после гола в матче за Суперкубок России против «Спартака». Об этом сообщает «Советский спорт».
«Думаю, понятно, почему Саша так праздновал. Болельщики “Спартака” всю игру кричали не очень хорошие слова, поэтому мне понятны его действия. Он столько лет играл за “Спартак”, а они так плохо кричали про него. Наверное, ему грустно», — сказал Дркушич.
Футболист также отметил, что лично его оскорбительные кричалки не задевают, а на вопрос о скандировании «Зенит — позор российского футбола» ответил, что пока петербургский клуб продолжает побеждать, соперники могут говорить что угодно.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, после чего «Зенит» выиграл серию пенальти — 4:2. После реализованного 11-метрового Соболев продемонстрировал болельщикам «Спартака» футболку со своей фамилией, а в ответ с трибун на поле полетели бутылки.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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