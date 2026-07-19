Фелипе Аугусто назвал уровень российского футбола очень высоким

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями от дебюта в российском футболе после победы над «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Слова бразильца приводит официальный сайт РФС.
«Это был потрясающий вечер. Атмосфера на стадионе была невероятной, а победа сделала эмоции еще сильнее. Это мой первый официальный матч за “Зенит” и сразу первый трофей. Я вижу, что в России очень высокий уровень. Именно поэтому я и принял решение перейти сюда», — сказал Аугусто.
Форвард также отметил высокий уровень организации матча и подчеркнул, что успешный старт сезона придает команде уверенность перед следующими играми.
18 июля «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в основное время (1:1), после чего победил в серии пенальти со счетом 4:2 и завоевал Суперкубок России.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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