Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.85
П2
2.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.20
П2
64.00
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.20
П2
2.60
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.36
П2
4.08
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66

Фелипе Аугусто назвал уровень российского футбола очень высоким

Новичок «Зенита» признался, что дебютный матч и первый трофей в составе клуба стали для него особенными.

Источник: ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями от дебюта в российском футболе после победы над «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Слова бразильца приводит официальный сайт РФС.

«Это был потрясающий вечер. Атмосфера на стадионе была невероятной, а победа сделала эмоции еще сильнее. Это мой первый официальный матч за “Зенит” и сразу первый трофей. Я вижу, что в России очень высокий уровень. Именно поэтому я и принял решение перейти сюда», — сказал Аугусто.

Форвард также отметил высокий уровень организации матча и подчеркнул, что успешный старт сезона придает команде уверенность перед следующими играми.

18 июля «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в основное время (1:1), после чего победил в серии пенальти со счетом 4:2 и завоевал Суперкубок России.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше