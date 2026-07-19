Фелипе Аугусто назвал уровень российского футбола очень высоким

«Это был потрясающий вечер. Атмосфера на стадионе была невероятной, а победа сделала эмоции еще сильнее. Это мой первый официальный матч за “Зенит” и сразу первый трофей. Я вижу, что в России очень высокий уровень. Именно поэтому я и принял решение перейти сюда», — сказал Аугусто.