Мостовой раскритиковал Соболева после матча со «Спартаком»

«Соболев пытается ловить какой-то непонятный хайп! Лучше бы он на поле показывал хорошую игру. В матче его вообще не было видно. Забил с пенальти — молодец, но с игры ни одного удара по воротам. Ты же нападающий», — сказал Мостовой.