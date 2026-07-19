Мостовой раскритиковал Соболева после матча со «Спартаком»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал нападающего «Зенита» Александра Соболева после матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Спартака». Об этом сообщает «Советский спорт».
«Соболев пытается ловить какой-то непонятный хайп! Лучше бы он на поле показывал хорошую игру. В матче его вообще не было видно. Забил с пенальти — молодец, но с игры ни одного удара по воротам. Ты же нападающий», — сказал Мостовой.
По мнению бывшего футболиста, демонстративное поведение после гола было неуместным, особенно в игре против клуба, который дал Соболеву возможность проявить себя на высоком уровне.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Зенит» оказался сильнее — 4:2. Соболев перешел из «Спартака» в петербургский клуб летом 2024 года.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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