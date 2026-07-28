Бывший вратарь сборной России возглавил петербургское «Динамо»

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца года с возможностью последующего продления. Рыжиков сменит на этом посту Александра Фомичева, который возглавлял «Динамо» с лета 2024 года. Накануне клуб расторг с ним контракт по соглашению сторон.
Ранее Рыжиков был главным тренером «Красавы» (2021), тамбовского «Спартака» (2022−2023) и казанского «Сокола» (2024). С июля 2025 года он работал тренером-аналитиком в штабе Андрея Талалаева в калининградской «Балтике».
Рыжиков известен по выступлениям за казанский «Рубин» (2008−2018), за который провел более 350 матчей. Будучи вратарем, он помог клубу дважды выиграть РПЛ (2008, 2009) и стать обладателем Кубка России (2012).
В марте 2011 года Рыжиков сыграл свой единственный матч за сборную России — на выезде против сборной Катара (1:1).
Петербургское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы 2 дивизиона «Б» Второй лиги, опережая ближайшего преследователя на один балл. В субботу, 1 августа, петербуржцы на выезде сыграют против смоленской «Искры», занимающей последнюю, 15-ю строчку.