Бывший вратарь сборной России возглавил петербургское «Динамо»

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца года с возможностью последующего продления. Рыжиков сменит на этом посту Александра Фомичева, который возглавлял «Динамо» с лета 2024 года. Накануне клуб расторг с ним контракт по соглашению сторон.