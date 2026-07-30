Кудряшов: Хочу получать пассивный доход и ничего не делать

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью.
«Не могу себя назвать легендой российского футбола, не люблю, когда кто-то так говорит. Я обычный игрок, которому повезло поиграть в Лиге чемпионов, на домашнем чемпионате мира, даже чемпионат Европы зацепил и в Турции поиграл. Неплохая карьера. На данный момент не хочу работать в футболе. Хочу с ребенком побыть, наслаждаться тем временем, которое скоро уйдет. У меня три ребенка, больше я не планирую, а дети вырастут, и я уже не буду настолько им нужен», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».
«Тренером становиться не планирую, для меня это огромная ответственность, а зная себя, буду подходить к этому очень ответственно — не смогу работать спустя рукава. Футбольный тренер — не для меня профессия, там нужно отдавать себя 24/7. При идеальном исходе я бы хотел построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать. Недвижимость — лучшее вложение», — сказал экс-футболист.
28 июля Федор Кудряшов провел последний матч в профессиональной карьере. 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).
Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился одним голом.