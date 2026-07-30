Кудряшов: Хочу получать пассивный доход и ничего не делать

«Не могу себя назвать легендой российского футбола, не люблю, когда кто-то так говорит. Я обычный игрок, которому повезло поиграть в Лиге чемпионов, на домашнем чемпионате мира, даже чемпионат Европы зацепил и в Турции поиграл. Неплохая карьера. На данный момент не хочу работать в футболе. Хочу с ребенком побыть, наслаждаться тем временем, которое скоро уйдет. У меня три ребенка, больше я не планирую, а дети вырастут, и я уже не буду настолько им нужен», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».