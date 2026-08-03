Еще две европейские страны выступили против переизбрания Инфантино

— Футбольный союз Сербии отказался от поддержки Инфантино на новый срок в качестве президента ФИФА. После тщательного анализа событий, которые в последнее время нанесли серьезный ущерб авторитету и репутации как ФИФА, так и ее президента, это решение — единственный логичный и рациональный шаг. FSS по‑прежнему привержена сотрудничеству с ФИФА, УЕФА и всеми национальными ассоциациями в целях развития и совершенствования футбола, однако считает, что в данный момент необходимы новый подход и новое руководство, которые помогут восстановить диалог, единство и авторитет, — говорится в релизе FSS.