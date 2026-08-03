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Еще две европейские страны выступили против переизбрания Инфантино

Федерации футбола Швеции и Сербии вслед за Уэльсом объявили о том, что не будут поддерживать кандидатуру действующего президента Инфантино на выборах главы ФИФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Шведский футбольный союз (SvFF) и Футбольный союз Сербии (FSS) объявили, что не будут поддерживать кандидатуру действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на будущих выборах главы организации. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) первой официально отозвала поддержку кандидатуры Инфантино.

— Решение обусловлено систематическими недостатками в области управления, прозрачности и корпоративного руководства, в результате чего доверие к Инфантино утрачено. Следующим шагом станет совместная работа SvFF с УЕФА и другими национальными федерациями над выдвижением альтернативного кандидата, — сказано в заявлении шведской федерации.

— Футбольный союз Сербии отказался от поддержки Инфантино на новый срок в качестве президента ФИФА. После тщательного анализа событий, которые в последнее время нанесли серьезный ущерб авторитету и репутации как ФИФА, так и ее президента, это решение — единственный логичный и рациональный шаг. FSS по‑прежнему привержена сотрудничеству с ФИФА, УЕФА и всеми национальными ассоциациями в целях развития и совершенствования футбола, однако считает, что в данный момент необходимы новый подход и новое руководство, которые помогут восстановить диалог, единство и авторитет, — говорится в релизе FSS.

ФИФА ранее объявила о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров, и пригласила частных инвесторов приобрести доли в ней. Предложение вызвало негативную реакцию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщалось об угрозах бойкота чемпионата мира. Позже ФИФА опубликовала заявление Инфантино, в котором он признал, что проект вызвал разногласия, а также заявил, что предложение не будет реализовано.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Он получил право переизбираться на этот пост в 2027-м после того, как совет организации решил не засчитывать ему первые три года пребывания в должности как полноценный срок — устав разрешает не более трех четырехлетних сроков на посту.