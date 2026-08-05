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«Вы вылетели». Неймар высмеял соперника после победы в Кубке

«Сантос» на выезде обыграл «Ремо» (1:0) в ответном матче ⅛ финала Кубка Бразилии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол на 74-й минуте с передачи Неймара забил нападающий Рони. Первый матч команд закончился со счетом 0:0.

После матча Неймар оказался в центре конфликта, вступив в словесную перепалку с руководителями «Ремо» в подтрибунном помещении. 34-летний бразилец несколько раз выкрикнул слово «вылетели», активно жестикулируя в их сторону, а затем начал танцевать в нескольких метрах от них.

Отмечается, что причиной такого поведения футболиста могли стать провокационные действия со стороны «Ремо», которые происходили во время и после матча.

Напомним, месяц назад Неймар вылетел со сборной Бразилии на аналогичной стадии плей-офф ЧМ-2026, уступив сборной Норвегии (1:2).

В этом сезоне Неймар провел 18 матчей за «Сантос», в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца года.

«Сантос» занимает 15-е место в чемпионат Бразилии и вплотную находится к зоне вылета. В ночь на понедельник, 10 августа, команда Неймара дома сыграет против «Атлетико Паранаэнсе».