«Вы вылетели». Неймар высмеял соперника после победы в Кубке

Единственный гол на 74-й минуте с передачи Неймара забил нападающий Рони. Первый матч команд закончился со счетом 0:0.
После матча Неймар оказался в центре конфликта, вступив в словесную перепалку с руководителями «Ремо» в подтрибунном помещении. 34-летний бразилец несколько раз выкрикнул слово «вылетели», активно жестикулируя в их сторону, а затем начал танцевать в нескольких метрах от них.
Отмечается, что причиной такого поведения футболиста могли стать провокационные действия со стороны «Ремо», которые происходили во время и после матча.
Напомним, месяц назад Неймар вылетел со сборной Бразилии на аналогичной стадии плей-офф ЧМ-2026, уступив сборной Норвегии (1:2).
В этом сезоне Неймар провел 18 матчей за «Сантос», в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца года.
«Сантос» занимает 15-е место в чемпионат Бразилии и вплотную находится к зоне вылета. В ночь на понедельник, 10 августа, команда Неймара дома сыграет против «Атлетико Паранаэнсе».