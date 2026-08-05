«Вы вылетели». Неймар высмеял соперника после победы в Кубке

После матча Неймар оказался в центре конфликта, вступив в словесную перепалку с руководителями «Ремо» в подтрибунном помещении. 34-летний бразилец несколько раз выкрикнул слово «вылетели», активно жестикулируя в их сторону, а затем начал танцевать в нескольких метрах от них.