«ФИФА — мужская организация». Колосков против женщины-президента

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер пошутил, предложив избрать на пост главы организации женщину.
«Смешная инициатива. Он много лет возглавлял ФИФА, мой близкий друг. Что-то он начал чудить. Причем тут женщина? Мужчину найти не могут, перебирают альтернативы Инфантино. ФИФА не может определиться. Прозвучало имя президента норвежской ассоциации. Но причем тут мировой футбол? Это же не феминистская организация, это мужская организация», — передает слова Колоскова РИА Новости.
28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20−30% ее акций. Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.
Йозеф Блаттер был президентом ФИФА с 1998-го по 2015 год, после чего из-за коррупционного скандала ушел в отставку. Его место в 2016 году занял Джанни Инфантино, который впоследствии дважды переизбирался на пост главы ФИФА.
Выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года в Рабате. Кандидаты на пост главы организации должны быть выдвинуты до 18 ноября. На данный момент Инфантино является единственным претендентом.