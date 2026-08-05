«ФИФА — мужская организация». Колосков против женщины-президента

«Смешная инициатива. Он много лет возглавлял ФИФА, мой близкий друг. Что-то он начал чудить. Причем тут женщина? Мужчину найти не могут, перебирают альтернативы Инфантино. ФИФА не может определиться. Прозвучало имя президента норвежской ассоциации. Но причем тут мировой футбол? Это же не феминистская организация, это мужская организация», — передает слова Колоскова РИА Новости.