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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Леклер ведет переговоры с «Мерседес»

Монегасский пилот «Формулы-1» Шарль Леклер может покинуть «Феррари».

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Источник: Reuters

Шарль Леклер всерьез рассматривает «Мерседес» как альтернативу «Феррари». Соглашение Леклера заканчивается в конце 2024 года и ходят слухи, что он заменит британского пилота Льюиса Хэмилтона, сообщает итальянский журналист Лео Туррини.

«Шарль прекрасно понимает, что теряет время. И он знает, что если Льюис Хэмилтон завершит карьеру, команда не станет искать второго Боттаса в напарники Джорджу Расселу, который пока не стал чемпионом», — написал Туррини в своем блоге.

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