Леклер ведет переговоры с «Мерседес»

Шарль Леклер всерьез рассматривает «Мерседес» как альтернативу «Феррари». Соглашение Леклера заканчивается в конце 2024 года и ходят слухи, что он заменит британского пилота Льюиса Хэмилтона, сообщает итальянский журналист Лео Туррини.

«Шарль прекрасно понимает, что теряет время. И он знает, что если Льюис Хэмилтон завершит карьеру, команда не станет искать второго Боттаса в напарники Джорджу Расселу, который пока не стал чемпионом», — написал Туррини в своем блоге.