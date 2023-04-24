Леклер ведет переговоры с «Мерседес»
Монегасский пилот «Формулы-1» Шарль Леклер может покинуть «Феррари».
Монегасский пилот «Формулы-1» Шарль Леклер может покинуть «Феррари».
Шарль Леклер всерьез рассматривает «Мерседес» как альтернативу «Феррари». Соглашение Леклера заканчивается в конце 2024 года и ходят слухи, что он заменит британского пилота Льюиса Хэмилтона, сообщает итальянский журналист Лео Туррини.
«Шарль прекрасно понимает, что теряет время. И он знает, что если Льюис Хэмилтон завершит карьеру, команда не станет искать второго Боттаса в напарники Джорджу Расселу, который пока не стал чемпионом», — написал Туррини в своем блоге.