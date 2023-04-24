Фелипе Масса будет судиться за титул 2008 года
Бразильский автогонщик Фелипе Масса идет в суд.
Бразильский автогонщик Фелипе Масса идет в суд.
Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса требует пересмотреть результаты Гран-При Сингапура 2008 года, пишут в бразильском Motorsport.
Бразилец собирается обратиться в суд. Он уже собрал группу адвокатов, при помощи которых надеется доказать свои права на чемпионский титул сезона-2008.
Судиться Масса планирует с Международной автомобильной федерацией, которая, по его мнению, должна была аннулировать результаты гонки. Но, скорее всего, Массе не удастся выиграть дело, потому что Международная автомобильная федерация не подчиняется решениям внешних судов и даже имеет собственную судебную инстанцию.