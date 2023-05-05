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16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Брэд Питт проедет на автомобиле «Формулы-2» или «Формулы-3» в рамках съемки фильма

Актер проедет по трассе в Сильверстоуне во время гоночного уикенда «Формулы-1».

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Источник: AP 2022

Голливудский актер Брэд Питт, в рамках съемок фильма о «Формуле-1» проедет на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Питт не будет участвовать в настоящих сессиях или свободных заездах, сообщает Variety.

Съемки будут проходить между сессиями пилотов «Формулы-1», когда на трассе никого не будет. Брэд Питт, скорее всего, проедет на автомобиле «Формулы-2» или «Формулы-3». Одним из продюсеров фильма является действующий гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

По сюжету фильма Питт играет опытного гонщика «Формулы-1», который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для молодого пилота.

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