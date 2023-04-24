Брэд Питт будет гоняться с Хэмилтоном на Гран-При Великобритании

Звезда Голливуда актер Брэд Питт получил специальное разрешение проехать прогревочный круг в Сильверстоуне перед гонкой Гран-При Великобритании, пишут в The Sun .

Кадры заезда будут использоваться в фильме о бывшем гонщике «Формулы-1», который после ухода из спорта становится наставником молодого пилота. Создатели фильма пошли на такой шаг, чтобы добиться максимальной реалистичности съемок. Фильм снимает Dawn Apollo Films, новая продюсерская компания Льюиса Хэмилтона.