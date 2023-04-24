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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Брэд Питт будет гоняться с Хэмилтоном на Гран-При Великобритании

Голливудский актер проедет круг на болиде «Формулы-1».

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Источник: AP 2022

Звезда Голливуда актер Брэд Питт получил специальное разрешение проехать прогревочный круг в Сильверстоуне перед гонкой Гран-При Великобритании, пишут в The Sun.

Кадры заезда будут использоваться в фильме о бывшем гонщике «Формулы-1», который после ухода из спорта становится наставником молодого пилота. Создатели фильма пошли на такой шаг, чтобы добиться максимальной реалистичности съемок. Фильм снимает Dawn Apollo Films, новая продюсерская компания Льюиса Хэмилтона.

Гран-При Великобритании пройдет на автодроме в Сильверстоуне с 7-го по 9 июля.

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