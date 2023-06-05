Тото Вольф назвал причину скорости «Мерседес» на гонке в Барселоне

«Давайте оставаться реалистами: “Ред Булл” по-прежнему далеко, и чтобы их догнать придется хорошо поработать. Но радует, что мы выбрали верное направление развития машины.



Теперь просто нужно следовать этому направлению, правильно настраивать машину и устранять проблемы, а мы очень хороши в работе над собой. К тому же у нас есть преимущество по времени на разработку.



Сегодня нам идеально подошли погодные условия — было и не жарко, и не холодно. Машина работала просто мега оптимально», — сказал Вольф в эфире британского Sky Sports F1.