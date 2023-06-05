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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Тото Вольф назвал причину скорости «Мерседес» на гонке в Барселоне

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал первый двойной подиум своих пилотов в сезоне-2023.

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Источник: AP 2022

На Гран-при Барселоны «Серебряные стрелы» провели одну из своих лучших гонок в этом году. Льюис Хэмилтон финишировал вторым, а Джордж Рассел занял третье место.

«Давайте оставаться реалистами: “Ред Булл” по-прежнему далеко, и чтобы их догнать придется хорошо поработать. Но радует, что мы выбрали верное направление развития машины.

Теперь просто нужно следовать этому направлению, правильно настраивать машину и устранять проблемы, а мы очень хороши в работе над собой. К тому же у нас есть преимущество по времени на разработку.

Сегодня нам идеально подошли погодные условия — было и не жарко, и не холодно. Машина работала просто мега оптимально», — сказал Вольф в эфире британского Sky Sports F1.

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