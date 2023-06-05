Хэмилтон пошутил над Неймаром, который сел в его болид
Нападающий французского клуба «ПСЖ» Неймар по приглашению семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона сел за руль его болида.
Нападающий французского клуба «ПСЖ» Неймар по приглашению семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона сел за руль его болида.
Заметив небольшой дискомфорт у Неймара, Льюис пошутил над ним: «Твоя задница слишком толстая».
Британский гонщик и бразильский футболист являются приятелями и ранее не раз тепло высказывались друг о друге.
На Гран-при Испании Хэмилтон занял второе место. Другой пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал третьим. Победу добыл Макс Ферстаппен, который выступает за команду «Ред Булл». В общем зачете пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящий момент занимает четвертое место.