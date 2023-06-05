Хэмилтон пошутил над Неймаром, который сел в его болид

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9f954f2005fdd429&partner_ext=173&place_id=222&oid=-38877160&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заметив небольшой дискомфорт у Неймара, Льюис пошутил над ним: «Твоя задница слишком толстая».

Британский гонщик и бразильский футболист являются приятелями и ранее не раз тепло высказывались друг о друге.