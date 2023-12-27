Брат Михаэля Шумахера рассказал о состоянии его здоровья

29 декабря исполнится десять лет с трагического инцидента в Альпах, в котором легендарный немецкий гонщик во время катания на лыжах получил тяжелую травму головы. С тех пор семья Шумахера ведет закрытый образ жизни и практически не делится подробностями о состоянии его здоровья.

«Я скучаю по бывшему Михаэлю. Время от времени жизнь бывает несправедливой. Михаэлю очень везло всю жизнь, но потом произошел этот трагический случай. Он был для меня не только братом. Когда мы были детьми, он был моим наставником, научил меня всему, что я знаю о картинге.



Между нами разница в семь лет, но он всегда был рядом со мной. Мы вместе участвовали в гонках, отрабатывали маневры обгона и все, что имеет значение в автоспорте. Он передавал мне свои знания. Я имел честь учиться у лучшего.



Трагедия с братом стала испытанием для меня, но, конечно, это было еще большим испытанием для его детей. Иногда судьба бывает несправедливой. Тот день принес много горя. Это изменило нашу семью», — сказал Ральф Шумахер.

В сентябре 2021 года на Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера подтвердили, что Михаэль по-прежнему не способен самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими. Также из фильма стало известно, что семья потратила на его лечение более 20 млн фунтов стерлингов.

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1». Ему принадлежит рекорд по количеству титулов, выигранных подряд — с 20-го по 2004 год он завоевал пять титулов за рулем «Феррари». Еще два титула он выиграл с «Бенеттоном» в 1994-м и 1995 году. Также Шумахеру до сих пор принадлежит рекорд по числу быстрых кругов (77). Из «королевских гонок» он ушел в 2012 году в возрасте 43 лет.