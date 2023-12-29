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29 декабря, источник: Sportmail.ru

Феттель рассказал о последнем разговоре с Михаэлем Шумахером

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился историей о своем последнем разговоре с легендарным пилотом Михаэлем Шумахером.

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Источник: Reuters

Себастьян Феттель эмоционально рассказал о последнем разговоре с Шумахеров, отметив, что очень скучает по своему другу.

"Это все еще очень, очень сложно. Хочу признать, что он продолжает сражаться. Да, конечно, я желаю ему только лучшего. Но я по-прежнему очень часто думаю об этой теме, и я думаю о многом, и это определённо повторяющаяся тема в моей голове. И я думаю, что действительно оценил нашу дружбу ближе к концу карьеры Михаэля в том смысле, что наши отношения становились все лучше и лучше перед аварией.

Потому что я думаю, что мы оба узнавали друг друга всё больше и больше, и гонки больше не были самым большим, что у нас было общего, а жизнь продолжалась, были в них гонки или нет. Конечно, первые мысли сразу же обратились к нашему последнему разговору, и он не мог быть более позитивным. Я сказал ему, что собираюсь стать отцом.

Я просто скучаю по своему другу. Считаю, что в последние годы он сыграл бы чрезвычайно важную роль. Когда у меня было так много вопросов, а он мог на все ответить или он мог вдохновить меня. Этого не хватает, но, конечно, это с точки зрения дружбы", — приводит слова Феттеля PlanetF1.

10 лет назад, 29 декабря 2013 года, Шумахер получил тяжелую травму головы, упав на горнолыжном курорте в Альпах. С тех пор семикратный чемпион мира не появляется на публике, семья гонщика не раскрывает информацию о состоянии его здоровья.

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