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13:38 (мск), источник: Sportmail.ru

«Формула-1» заключила 10-летний контракт на проведение Гран-при в Мадриде

Соглашение было заключено сроком на 10 лет — по 2035 год.

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Источник: AP 2023

«Формула-1» объявила, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. В настоящий момент Гран-при Испании проводится в Барселоне.

Длина трассы в столице Испании должна составить 5,47 км. При условии окончательного одобрения проекта, она будет включать 20 поворотов, а прогнозируемое время квалификационного круга составит 1 минуту 32 секунды. По предварительным данным, в день мероприятие смогут посетить 110 тысяч болельщиков. Также в планах организаторов увеличить это число до 140 тысяч.

Источник: HTTPS://WWW.FORMULA1.COM

В 2023 году победителем Гран-при Испании стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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