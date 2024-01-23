«Формула-1» заключила 10-летний контракт на проведение Гран-при в Мадриде

«Формула-1» объявила, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. В настоящий момент Гран-при Испании проводится в Барселоне.

Длина трассы в столице Испании должна составить 5,47 км. При условии окончательного одобрения проекта, она будет включать 20 поворотов, а прогнозируемое время квалификационного круга составит 1 минуту 32 секунды. По предварительным данным, в день мероприятие смогут посетить 110 тысяч болельщиков. Также в планах организаторов увеличить это число до 140 тысяч.