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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мерседес» показал болид на сезон-2024. Вернулся фирменный цвет

В минувшем сезоне болид «Мерседес» был почти полностью черным.

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Источник: MERCEDES-AMG F1 TEAM
Источник: MERCEDES-AMG F1 TEAM

Немецкая команда «Мерседес» представила болид, на котором пилоты будут выступать в новом сезоне «Формулы-1». Болид получил название W15. Ливрея машины изменилась по сравнению с прошлым сезоном — в раскраске вновь появился фирменный серебристый цвет.

«Серебряные стрелы» — прозвище гоночной команды «Мерседеса». Согласно легенде, прозвище появилось в 1934 году, когда перед стартом из гонок выяснилось, что машина не соответствует техническому регламенту — на 1 килограмм тяжелее положенных 750. В итоге руководителям команды пришла идея соскрести с кузова автомобиля всю краску, в результате чего остался только неокрашенный металл.

Пилотами «Мерседеса» являются британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари».

В сезоне-2023 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии — «Ред Булл».

Сезон «Формулы-1» 2024 года стартует с Гран-при Бахрейна. Гонка состоится 2 марта.

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«Мерседес» показал болид на сезон-2024. Вернулся фирменный цвет
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