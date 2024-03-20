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12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд ЕС постановил исключить Никиту Мазепина из списка санкций

Суд Европейского союза первой инстанции постановил исключить экс-пилота Формулы-1, российского гонщика Никиту Мазепина из списка санкций.

Источник: РИА "Новости"

«Семейные связи с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточны для того, чтобы Никита считался связанным с отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он был включен в списки санкций», — говорится в заявлении суда.

В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки из-за ситуации на Украине «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

Никита Мазепин опротестовал это решение в суде Евросоюза. В марте 2023 года суд разрешил спортсмену въезд на территорию ЕС для участия в гонках Формулы-1 и других соревнованиях, но он должен выступать под нейтральным флагом.

25-летний спортсмен провел один сезон в «королевских гонках» в 2021 году, он выступал за американскую команду «Хаас». Из-за ситуации на Украине «Хаас» расторгла соглашение с пилотом, а также с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий», которой владел Дмитрий Мазепин.

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