«Феррари» официально сменила название команды в «Формуле-1»
Команда «Формулы-1» «Феррари» официально сменила название, после подписания контракта с новым титульным спонсором.
Команда «Формулы-1» «Феррари» официально сменила название, после подписания контракта с новым титульным спонсором.
Сегодня, 24 апреля, «Феррари» объявила о подписании долгосрочного соглашения с компанией Hewlett Packard. В связи с этим команда сменила название на Scuderia Ferrari HP. Синий логотип американской технологической компании будет присутствовать на ливрее машины и комбинезонах пилотов «Феррари», начиная с Гран-При Майами на следующей неделе.
«Наш основатель передал нам свое постоянное стремление к прогрессу. Из этого проистекает наше стремление к инновациям на дороге и на трассе, а также наша приверженность устойчивому будущему: от углеродной нейтральности до обучения молодого поколения. HP разделяют эти ценности, что делает нас идеальными партнерами. Мы с нетерпением ждем начала нашего сотрудничества и совместного решения новых задач», — приводит слова генерального директора «Феррари» Бенедетто Виньи пресс-служба команды в одной из соцсетей.
Компания HP стала первым титульным спонсором итальянской команды с 2021 года, когда она была официально известна как Scuderia Ferrari Mission Winnow в рамках контракта с американским табачным гигантом Philip Morris International. Mission Winnow останется партнером «Феррари», однако сделка команды с HP поможет итальянскому коллективу обеспечить зарплату семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, который заменит Карлоса Сайнса в начале следующего сезона.