СМИ: Карлос Сайнс принял решение перейти в «Альпин»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Карлос Сайнс в следующем сезоне «Формулы-1» присоединится к «Альпин». По данным источника, пилот дал согласие на переход во французскую команду.

Вопрос финансов не был принципиальным для Сайнса при принятии решения, в котором решающую роль сыграл Флавио Бриаторе, недавно назначенный на пост исполнительного советника команды. Кроме того, на решение присоединиться к «Альпин» повлиял тот факт, что с 2026 года французский гоночный коллектив будет выступать на двигателях «Мерседеса».

О том, что Сайнс покинет «Феррари» было известно заранее — истекает его контракт Сайнса с итальянской конюшней. На место Сайнса придет семикратный победитель «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, который в настоящее время выступает за «Мерседес».

Карлос Сайнс-младший, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса, выступает в «Формуле-1» с 2015 года. Ранее испанец был пилотом команд «Торо Россо», «Рено» и «Макларен».