Хэмилтон отреагировал на победу после дисквалификации Расселла

«Конечно, команде обидно лишиться дубля, но из сегодняшней гонки можно извлечь много позитивного. Машина ощущалась хорошо, и у нас был гораздо лучший темп, чем мы ожидали.



Я сочувствую Джорджу, не хочется выигрывать гонку из-за дисквалификации, но мы вернулись к борьбе за победы на последних нескольких этапах. Сейчас невероятно конкурентная борьба, поэтому нам нужно будет усердно работать, чтобы бороться за победы постоянно», — приводит слова Хэмилтона GPblog.