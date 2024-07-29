Хэмилтон отреагировал на победу после дисквалификации Расселла
Британский пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Бельгии после дисквалификации Джорджа Рассела.
Британский пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Бельгии после дисквалификации Джорджа Рассела.
Напомним, пилот «Мерседеса» Рассел стал победителем Гран-при Бельгии, но позднее его дисквалифицировали из-за веса болида. После гонки автомобиль Рассела прошел традиционную процедуру взвешивания — масса составила 796,5 кг, что на 1,5 кг меньше лимита.
Победителем гонки стал Льюис Хэмилтон, приехавший к финишу вторым. На второе место перешел Оскар Пиастри из «Макларен». Третьим стал Шарль Леклер представляющий «Феррари».
«Конечно, команде обидно лишиться дубля, но из сегодняшней гонки можно извлечь много позитивного. Машина ощущалась хорошо, и у нас был гораздо лучший темп, чем мы ожидали.
Я сочувствую Джорджу, не хочется выигрывать гонку из-за дисквалификации, но мы вернулись к борьбе за победы на последних нескольких этапах. Сейчас невероятно конкурентная борьба, поэтому нам нужно будет усердно работать, чтобы бороться за победы постоянно», — приводит слова Хэмилтона GPblog.
39-летний Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне. Всего на его счету за карьеру 105 побед на этапах Гран-при.