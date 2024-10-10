Топ-10 страшных аварий в «Формуле-1», в которых все обошлось: видео

Современные автомобили значительно отличаются по уровню безопасности от машин, на которых ездили гонщики в 80-х и 90-х годах. На это в том числе повлияли смертельные аварии с участием Айртона Сенны, Жюля Бьянки и других спортсменов.
Посмотрим на подборку страшных аварий на современных этапах Гран-при, в которых гонщики отделались легким испугом и незначительными травмами.
Авария Мартина Брандла на Гран-при Австралии в 1996 году
Инцидент случился на новой трассе в Мельбурне. Мартин Брандл, представляющий команду «Джордан», расположился не на первых местах стартовой решетки и пытался улучшить позицию. Через пару поворотов после старта гонки для Брандла стало неожиданностью торможение Джонни Херберта из «Заубера». Болид Брандла коснулся колесом автомобиль Херберта и взлетел в воздух. Перевернувшись, машина развалилась на две части во время приземления. Брандл не пострадал и даже вышел на повторный старт на запасном автомобиле. В те времена все команды «Формулы-1» имели право использовать запасные машины.
Авария с участием 13 болидов на Гран-при Бельгии в 1998 году
Эта авария превратилась в грандиозный завал. На мокром асфальте болид Дэвида Култхарда из «Макларена» наехал на рельс безопасности и пересек трассу по диагонали, отскочив от борта, машина вернулась на дорогу.
Лишь несколько гонщиков успели проскочить мимо Култхарда, а остальные оказались в завале и перекрыли разбитыми машинами всю трассу. Всего в инциденте были задействованы 13 машин. Сотрудники расчищали дорогу более часа. Лишь четверо пилотов не смогли принять участия в рестарте гонки из-за нехватки запасных автомобилей и незначительных повреждений. Сам Култхард вышел на повторный старт и финишировал седьмым.
Авария Лучано Бурти и Михаэля Шумахера на Гран-при Германии в 2001 году
После старта Гран-при Германии болид Михаэля Шумахера из «Феррари» не смог набрать скорость из-за поломки в системе передач. Большинство гонщиков объехали автомобиль немецкого спортсмена, но не Лучано Бурти из «Проста». Он врезался в Шумахера на полном ходу и взмыл в воздух, а после этого рухнул днищем вверх. Далее автомобиль перевернулся и пересек трассу, врезавшись в отбойник. Лучано Бурти не получил серьезных травм и вышел на старт следующей гонки.
Авария Роберта Кубицы на Гран-при Канады в 2007 году
Роберт Кубица из команды «БМВ Заубер» на трассе в Монреале задел Ярно Трулли из «Тойоты». Болид Кубицы вылетел на траву, подскочил на кочке и со скоростью 300 км/ч влетел в бетонную стену. Машину выбросило обратно на трассу, она перевернулась несколько раз и остановилась у ограждения. На автомобиле осталось лишь одно колесо. Кубица не пострадал в этой жуткой аварии, но врачи рекомендовали гонщику пропустить следующую гонку.
Авария Марка Уэббера на Гран-при Европы в 2010 году
Пилот команды «Ред Булл» Марк Уэббер неудачно начал гонку и первым отправился на пит-стоп. Вернувшись на трассу Уэббер набирал скорость и не сумел обогнать гонщика команды «Лотус» Хейкки Ковалайнена. Уэббер врезался в болид Ковалайнена и подлетел вверх, перевернувшись автомобиль упал днищем вверх, сразу повалился на бок и отлетел в отбойник. Уэббер не получил травм и даже выиграл следующий Гран-при в Сильверстоуне.
Авария Ромена Грожана на Гран-при Бельгии в 2012 году
Выступавший за «Лотус» Ромен Грожан агрессивно атаковал со старта Гран-при Бельгии. Он спровоцировал контакт с Льюисом Хэмилтоном в первом повороте. После контакта автомобиль Грожана пролетел в паре сантиметров от головы другого пилота Фернандо Алонсо. А Хэмилтон врезался в представителя «Заубера» Камуи Кобаяси. Также в этой аварии поучаствовал Серхио Перес.
Грожан, Хэмилтон, Алонсо и Перес не смогли финишировать. Позднее Ромен Грожан был дисквалифицирован на один этап и оштрафован на € 50 тысяч. После этого инцидента в «Формуле-1» появилась система штрафных баллов.
Авария Алонсо и Гутьерреса на Гран-при Австралии в 2016 году
Фернандо Алонсо из «Макларена» преследовал по ходу Гран-при в Мельбурне Эстебана Гутьерреса из «Хаас». Преодолевая 18-й круг колесо болида Алонсо коснулось колеса Гутьерреса. Автомобиль Алонсо моментально подлетел вверх, перевернулся и упал возле отбойника. Испанский гонщик не получил серьезных повреждений и самостоятельно выбрался из автомобиля.
Авария на Гран-при Бельгии в 2018 году, в которой повезло Шарлю Леклеру
Эта авария случилась на старте этапа в Спа. На торможении перед первым поворотом Нико Хюлькенберг врезался в болид Фернандо Алонсо. После этого автомобиль Алонсо перелетел через машину Шарля Леклера из команды «Заубер». На «гало» (специальная титановая дуга в машинах с открытыми колесами, которая располагается вокруг головы гонщика и призвана защищать его от летящего массивного предмета, вплоть до целого болида — Прим. ред.) Леклера остался след от шины. Никто из гонщиков не пострадал, а Хюлькенберг получил штраф и снятие 10 позиций на следующем этапе.
Авария Эрикссона на тренировке перед Гран-при Италии в 2018 году
Маркус Эрикссон попал в аварию на второй тренировке перед Гран-при Италии в Монце. На болиде команды «Заубер», которым управлял Эрикссон, вышла из строя система DRS (система уменьшения аэродинамического сопротивления. Она увеличивает скорость и облегчает обгоны на трассе — Прим. ред.). Автомобиль резко вильнул в сторону и врезался в отбойник, перевернувшись несколько раз. Эрикссон избежал тяжелых травм.
Авария Грожана с возгоранием на Гран-при Бахрейна в 2020 году
После контакта с Даниилом Квятом гонщик команды «Хаас» Ромен Грожан на скорости 241 км/ч потерял управление и вылетел с трассы. Болид разорвало на части и он моментально загорелся. Передняя часть автомобиля с Грожаном внутри застряла в рельсе безопасности. Гонщик не получил травм и не потерял сознание. На трассе к охваченному огнем болиду подъехали сотрудники с огнетушителями, а Ромен Грожан смог самостоятельно выбраться из машины, отделавшись ожогами.