Топ-10 страшных аварий в «Формуле-1», в которых все обошлось: видео

Эта авария случилась на старте этапа в Спа. На торможении перед первым поворотом Нико Хюлькенберг врезался в болид Фернандо Алонсо. После этого автомобиль Алонсо перелетел через машину Шарля Леклера из команды «Заубер». На «гало» (специальная титановая дуга в машинах с открытыми колесами, которая располагается вокруг головы гонщика и призвана защищать его от летящего массивного предмета, вплоть до целого болида — Прим. ред.) Леклера остался след от шины. Никто из гонщиков не пострадал, а Хюлькенберг получил штраф и снятие 10 позиций на следующем этапе.