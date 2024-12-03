Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун продаст свою коллекцию болидов

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун продаст свою уникальную коллекцию болидов.
«Я коллекционирую эти автомобили более 50 лет, и я всегда покупал только лучшие экземпляры», — приводит слова Экклстоуна PlanetF1.
«Я люблю все свои автомобили, но пришло время мне начать думать о том, что с ними будет, если меня не станет, и именно поэтому я решил продать их. Я хотел бы знать, где они окажутся, и не оставлять их на попечение жены, если меня не будет рядом», — добавил британец.
Экклстоун руководил Формулой-1 с конца 1970-х по январь 2017 года. Также являлся совладельцем футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» до продажи его Тони Фернандесу.