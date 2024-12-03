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Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун продаст свою коллекцию болидов

94-летний британец Берни Экклстоун сообщил, что выставит на аукцион 69 гоночных автомобилей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун продаст свою уникальную коллекцию болидов.

«Я коллекционирую эти автомобили более 50 лет, и я всегда покупал только лучшие экземпляры», — приводит слова Экклстоуна PlanetF1.

«Я люблю все свои автомобили, но пришло время мне начать думать о том, что с ними будет, если меня не станет, и именно поэтому я решил продать их. Я хотел бы знать, где они окажутся, и не оставлять их на попечение жены, если меня не будет рядом», — добавил британец.

Экклстоун руководил Формулой-1 с конца 1970-х по январь 2017 года. Также являлся совладельцем футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» до продажи его Тони Фернандесу.