Бывшая девушка Квята ждет ребенка от Ферстаппена

Ферстаппен и его девушка бразильская модель Келли Пике ждут ребенка.
«Мини‑Ферстаппен‑Пике уже в пути. Счастливее быть невозможно, ожидая наше маленькое чудо», — написал Ферстаппен в одной из соцсетей, выложив фотографию, на которой виден округлившийся живот Келли.
35-летняя Келли Пике — дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике. Ранее она встречалась с экс-пилотом «Формулы-1» россиянином Даниилом Квятом. Пике и Квят были вместе три года. В июле 2019 года девушка родила от гонщика дочь, которую назвали Пенелопа.
Пике и Ферстаппен находятся в отношениях с 2020 года.
27-летний Макс Ферстаппен в текущем сезоне «Формулы‑1» досрочно гарантировал себе чемпионский титул, который стал для него четвертым в карьере.
Даниил Квят является самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд «Формулы-1» с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.