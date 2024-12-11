Forbes назвал топ-10 высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1»

Как сообщает Forbes, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» в минувшем сезоне, заработав 75 миллионов долларов.
Второе место в списке занял пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший седьмым в личном зачете пилотов. Семикратный чемпион мира из Великобритании по итогам года получил 57 миллионов долларов. Тройку лучших замкнул еще один британец — Ландо Норрис из «Макларена» — он закончил сезон на второй строчке индивидуального зачета, а за сезон заработал 35 миллионов долларов.
В топ-5 рейтинга также вошли пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (27,5 млн) и Шарль Леклер из «Феррари» (27 млн). Следом расположились Джордж Расселл («Мерседес», 23 млн), Оскар Пиастри («Макларен», 22 млн), Серхио Перес («Ред Булл», 19,5 млн), Карлос Сайнс («Феррари», 19 млн) и Пьер Гасли («Альпин», 12 млн).
В совокупности 10 самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1» в 2024 году получили около 317 миллионов долларов, что на 23% больше, чем в 2023 году (258 млн), — это лучший показатель за четырехлетнюю историю рейтинга Forbes по доходам в «Формуле-1».