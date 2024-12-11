Forbes назвал топ-10 высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1»

Второе место в списке занял пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший седьмым в личном зачете пилотов. Семикратный чемпион мира из Великобритании по итогам года получил 57 миллионов долларов. Тройку лучших замкнул еще один британец — Ландо Норрис из «Макларена» — он закончил сезон на второй строчке индивидуального зачета, а за сезон заработал 35 миллионов долларов.